Пентагон помилково розіслав спори сибірки

Четверо співробітників лабораторії в штаті Меріленд знаходяться на обстеженні і приймають необхідні препарати, повідомляє Російська служба ВВС.

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У заяві Пентагону підкреслюється, що спори сибірки необхідні були для експериментів, але вони не повинні були бути живими.

У зв'язку з інцидентом проводиться розслідування.