Пентагон помилково розіслав спори сибірки
09:39, 28 травня 2015Світ
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Американські військові повідомили, що помилково направили зразки живих спор сибірки в дев'ять лабораторій в США, а також в Південну Корею.
REUTERS
Четверо співробітників лабораторії в штаті Меріленд знаходяться на обстеженні і приймають необхідні препарати, повідомляє Російська служба ВВС.
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У заяві Пентагону підкреслюється, що спори сибірки необхідні були для експериментів, але вони не повинні були бути живими.
У зв'язку з інцидентом проводиться розслідування.
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