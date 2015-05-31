Через хворобу помер син віце-президента США Байдена

"З розбитим серцем ми - Холлі, Хантер, Ешлі, Джилл і я - повідомляємо, що нас покинув наш чоловік, брат і син Бо. Він боровся з раком мозку з такою ж гідністю, мужністю й силою, які він демонстрував кожен день свого життя", - йдеться в заяві віце-президента, передає Бі-бі-сі.

Співчуття сім'ї Джозефа Байдена висловив президент США Барак Обама і його дружина. "Мішель і я смиренно молимося Господу, щоб він подбав про Бо Байдена, а також захистив і втішив його родину тут, на Землі", - сказав Барак Обама.

Читайте такожБайден прописав Україні "деолігархізацію" і сказав, що не хоче повалення ПутінаБо Байден мав юридичну освіту, служив у Національній гвардії, побував в Іраку, а в той час, коли його батько представляв штат Делавер в сенаті США, обіймав посаду генерального прокурора штату.

Багато хто припускав, що після того, як Джозеф Байден став віце-президентом, Бо Байден займе місце батька в сенаті, проте він вважав за краще займатися юриспруденцією.

На початку цього місяця Бо Байден був терміново направлений на лікування в національний медичний центр збройних сил. Адміністрація віце-президента тоді відмовилася повідомити, на що хворий його син.

У 2014 році Бо Байден заявив, що не буде висувати свою кандидатуру на третій термін в якості генерального прокурора. Замість цього, він планував в 2016 році балотуватися на посаду губернатора штату.