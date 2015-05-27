Байден: в США тривають дебати про можливе надання Україні зброї

Про це повідомив віце-президент США Джо Байден у Вашингтоні під час виступу в Інституті Брукінгса. "Значна увага у Вашингтоні під час дебатів зосереджується на тому, чи повинні ми забезпечити Україну додатковою оборонною летальною зброєю. Ці дебати у нас вже відбувались, і вони продовжуються", - сказав Джо Байден.

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Разом з тим, він зазначив, що Україна потребує також базове військове обладнання та проведення військових навчань, в чому за його словами, США вже надають свою підтримку.

Віце-президент США нагадав, що Україні з початку кризи, було надано $470 млн економічної допомоги, включаючи допомогу Збройним силам, Національній гвардії та прикордонникам у розмірі $200 млн.

Як повідомляв УНІАН, в США побоюються, що надання Україні летального озброєння може збільшити кровопролиття на Донбасі.