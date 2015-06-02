Керрі прооперували в Бостоні після падіння з велосипеда - ЗМІ

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на представника держдепартаменту Марі Харф.

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"Я можу підтвердити, що він покинув операційну, він у доброму стані", - сказала Харф.

Нагадаємо, інцидент з Керрі стався в неділю вранці у французькому місті Сьонзье за півгодини їзди від Женеви. Держсекретар здійснював велосипедну прогулянку, проте не зміг вписатися в поворот і впав. Перелом виявився близько до місця, де у Керрі проводилася операція по заміні шийки стегна, тому швейцарські медики порадили йому повернутися на лікування до лікаря, який його оперував у лікарні в Массачусетсі.