Керрі прооперували в Бостоні після падіння з велосипеда - ЗМІ
21:28, 02 червня 2015Світ
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Держсекретар США Джон Керрі, який зламав ногу під час катання на велосипеді у Франції, прооперований в Бостоні.
Держсекретар США Джон Керрі / Фото УНІАН
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на представника держдепартаменту Марі Харф.
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"Я можу підтвердити, що він покинув операційну, він у доброму стані", - сказала Харф.
Нагадаємо, інцидент з Керрі стався в неділю вранці у французькому місті Сьонзье за півгодини їзди від Женеви. Держсекретар здійснював велосипедну прогулянку, проте не зміг вписатися в поворот і впав. Перелом виявився близько до місця, де у Керрі проводилася операція по заміні шийки стегна, тому швейцарські медики порадили йому повернутися на лікування до лікаря, який його оперував у лікарні в Массачусетсі.
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