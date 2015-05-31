Держсекретар США госпіталізований після падіння з велосипеда у Франції
14:33, 31 травня 2015Світ
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Державний секретар США Джон Керрі госпіталізований до лікарні в Женеві після падіння з велосипеда під час прогулянки в Сьйонзьє, неподалік французького альпійського курорту Шамоні.
REUTERS
Як повідомляє Радіо Свобода, за попередніми даними, стан 71-річного Керрі стабільний, він не знепритомнів, але травмував ногу.
Керрі забрали на вертольоті до женевської лікарні, зараз медики проводять обстеження.
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Керрі напередодні у Женеві зустрічався з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом в рамках тривалих переговорів про ядерну угоду Тегерана.
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