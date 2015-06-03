Сенатор звинуватив Обаму в "бездіяльності" перед обличчям агресії РФ

Про це Портер написав у статті на порталі Cleveland, передає "Голос Америки".

У короткостроковій перспективі Україні потрібні протитанкова зброя, засоби захищеного зв'язку, прилади нічного бачення і термографії, безпілотники і системи ППО.Настільки ж важливий ефективний моніторинг, щоб переконатися, що американська допомога доходить до військових на передовій. Ми також повинні надати підтримку в таких важливих галузях, як інституційне будівництво в сферіоборони, навчання та реформування українського військово-промислового комплексу. У довгостроковій перспективі це підвищить ефективність української армії", - написав він.

На думку сенатора, адміністрація Обами вважає, що постачання Україні допомоги призведе до посилення нестабільності.

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"Думаю, що подальша бездіяльність призведе лише до розширення нинішнього конфлікту. Кожне тимчасове припинення вогню просто легалізувало дії Путіна, фактично визнаючи російські успіхи на місцях. Російська агресія в Україні не піде і не вирішиться сама по собі, просто тому, що ми цього хочемо. Пора президенту розпочати самому впливати на ситуацію, а поки, навпаки, вона впливає на нього", - заявив він.