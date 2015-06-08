Росіяни назвали найбільш ворожі до РФ країни, лідери списку - США та Україна

Про це свідчать результати опитування Левада-центру.

Згідно з його результатами, 73% росіян назвали вороже налаштованими США, Україну – 37%, Литву та Латвію – по 25%, Польщу – 22%. Далі розмістилися Великобританія (21%), Естонія та Німеччина (по 19%).

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При цьому як близьку державу та союзника нашу країну сприймає лише 1% росіян.

У цілому негативне ставлення до Америки переважає у 73% росіян. До України та Європи росіяни ставляться однаково негативно – по 59%.

Зазначається, що опитування було проведене 22-25 травня серед 1,6 тисячі осіб у 134 населених пунктах Росії.