Росіяни назвали найбільш ворожі до РФ країни, лідери списку - США та Україна
14:53, 08 червня 2015Світ
1086 0
Громадяни Російської Федерації вважать, що найбільш вороже налаштованими до їхньої країни державами є США, Україна, Литва, Латвія та Польща.
У РФ вважають найбільш ворожими до неї США та Україну / tsn.ua
Про це свідчать результати опитування Левада-центру.
Згідно з його результатами, 73% росіян назвали вороже налаштованими США, Україну – 37%, Литву та Латвію – по 25%, Польщу – 22%. Далі розмістилися Великобританія (21%), Естонія та Німеччина (по 19%).
Читайте такожРосіяни все менше виїжджають за кордон: кількість поїздок цього року впала майже наполовину
При цьому як близьку державу та союзника нашу країну сприймає лише 1% росіян.
У цілому негативне ставлення до Америки переважає у 73% росіян. До України та Європи росіяни ставляться однаково негативно – по 59%.
Зазначається, що опитування було проведене 22-25 травня серед 1,6 тисячі осіб у 134 населених пунктах Росії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter