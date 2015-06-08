У Росії бомбардувальник викотився за межі злітної смуги

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міноборони РФ.

«8 червня 2015 року близько 17.00 мск під час планових навчально-тренувальних польотів на аеродромі «Українка» в Амурській області при розгоні літак Ту-95 викотився за межі злітно-посадкової смуги. На борту літака боєкомплекту не було», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що кілька членів екіпажу, залишаючи літак, дістали травми різного ступеня тяжкості й були госпіталізовані. На місці події працюють аварійні служби аеродрому. За попередньою інформацією, причиною аварії стало займання одного з двигунів.

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Як повідомляв УНІАН, 4 червня в Росії за день розбилося два військових літаки - біля кордонів з Україною, у Воронезькій області, новітній фронтовий бомбардувальник Су-34, а також у районі полігону «Ашулук» (Астраханська область) - винищувач Міг-29.