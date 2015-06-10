Палата громад підтримала законопроект про референдум щодо виходу Великобританії з ЄС

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на BBC.

Законопроект, підготовлений урядом, підтримали 544 депутати, які представляють Консервативну і Лейбористську партію. Проти виступили 53 парламентарії з Шотландської національної партії, яка розглядає вихід Великобританії з ЄС як катастрофу для королівства.

Читайте такожОбама сподівається, що Великобританія залишиться в складі ЄвросоюзуМіністр закордонних справ Великобританії Філіп Хаммонд, виступаючи в Палаті громад, заявив, що цілому поколінню британських виборців було відмовлено в можливості мати право голосу в питаннях відносин королівства з Європейським союзом. «Сьогодні ми надамо їм це право», — зазначив Хаммонд.

До остаточного затвердження законопроект повинен пройти ще кілька етапів. На наступному тижні його обговорять на рівні парламентського комітету.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в парламенті Великобританії зареєстрований законопроект про проведення референдуму щодо членства країни в ЄС. Перший розгляд законопроекту відбудеться 9 червня.