Джеб Буш назвав Путіна "безжалісним прагматиком", якого треба зупинити

Про це він сказав у Берліні, де взяв участь в економічному форумі, передає Бі-бі-сі. Джеб Буш, який у понеділок має намір офіційно оголосити про висунення своєї кандидатури на майбутні президентські вибори, критикує президента США Барака Обаму за те, що він не зумів запобігти кризі в Східній Європі, яка виникла через анексію Криму Росією. Зазначимо, що Джеб Буш, як і більшість республіканців, підтримує ідею поставок зброї Україні.

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"Хто б сумнівався, що Росія буде і далі робити все, що їй заманеться, якщо її агресія залишиться без відповіді", - сказав він, додавши, що буде прагнути "ізолювати корумповане керівництво [Путіна] від народу", який він назвав "жертвою безрозсудної поведінки" президента.

Також у своїй промові в Берліні Джеб Буш заявив, що Володимир Путін "жорсткий прагматик, який буде продавлювати своє, поки хтось не натисне у відповідь".

У зв'язку з цим американський політик зазначив, що США і Європа повинні превентивно стримувати "агресію, якої ми остерігаємося з боку Росії", а не реагувати постфактум, що тільки заохочує "погану поведінку Путіна".

"Росія повинна поважати суверенітет усіх своїх сусідів", - підсумував Джеб Буш.