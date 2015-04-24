Екс-посол США в Росії: американці не готові воювати за Крим, треба бути реалістами

Про це він заявив в інтерв'ю Українській правді.

"Я просто не хочу, щоб люди переоцінювали можливості Заходу. На військову операцію ми не підемо, це очевидно. Американці не готові воювати за Крим. І ні за Польщі в ті роки, і ні за Угорщину, і ні за Чехословаччину. Це просто історичний факт. Треба бути реалістами в цьому плані. Іноді я відчуваю, що люди хочуть більше від американців, ніж від себе", - сказав Макфол.

Також він порадив бути реалістами в очікуваннях від міжнародних інституцій, оскільки в Раді Безпеки ООН "сидить Росія", яка має право вето.

Читайте такожМайкл Макфол: Обама реагує жорсткіше, ніж Буш"Це вже велике питання. Але наші можливості у цьому плані дуже обмежені. Воювати не хочемо. Європейці тим більше. І Путін, на жаль, чудово це розуміє", - відповів екс-посол на питання про те, чи не варто тоді переглянути неефективну систему міжнародних відносин і інститутів.

Також він підтвердив, що в Європі та США є люди, готові співпрацювати з Росією у разі встановлення миру на Донбасі, фактично визнавши анексію українського півострова.

"Це не позиція Обами. Але це спірне питання в Європі, я згоден. І що найбільше мене хвилює, є люди, я не кажу про уряд поки, але є люди, які хочуть забути про це і повернутися до нормальної роботи. І Путін чекає цього", - сказав Макфол.