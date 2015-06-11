Єврокомісія почала антимонопольне розслідування проти Amazon

Про це повідомляє сайт Єврокомісії, передає "ЄвроПравда". "Комісія, зокрема, буде досліджувати певні пункти, включені в договори Amazon з видавцями. Ці положення вимагають від видавців повідомити Amazon про більш сприятливі або альтернативні умови, запропоновані конкурентами Amazon", - йдеться в заяві.

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Комісія вважає, що такі положення ускладнюють конкуренцію з Amazon для інших електронних книгорозповсюджувачів. Комісія буде розслідувати положення, які можуть обмежити конкуренцію між різними дистриб'юторами електронної книги.

Якщо звинувачення підтвердяться, це означатиме, що такі дії можуть призвести до порушення антимонопольного законодавства ЄС, яке забороняє зловживання домінуючим становищем на ринку.

Раніше влада ЄС розслідувала схему, за якою Amazon платить податки в Європі. З'ясувалося, що замовлення від клієнтів з Великобританії компанія оформляє в Люксембурзі, де податки нижчі.

Те ж саме стосувалося замовлень з Німеччини та Іспанії. Згодом Amazon оголосила, що буде платити податки безпосередньо в ті країни, звідки приходять замовлення.