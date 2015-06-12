Катастрофа А320 в Альпах: прокуратура заявила про проведення попереднього слідства

При цьому поки не повідомляється, кому можуть висунути звинувачення, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на ВВС.

Але представник прокуратури Франції Бріс Робен зазначив, що наразі слідство не має сумнівів щодо того, що другий пілот Андреас Любіц навмисно розбив літак.

Раніше у Germanwings і Lufthansa заявляли, що 27-річний Любіц пройшов всі перевірки, необхідні для отримання дозволу на політ. У свою чергу Lufthansa визнала, що знала про те, що пілот страждав від важкої депресії у 2009 році, коли проходив підготовку перед отриманням ліцензії пілота.

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Робен також повідомив, що деякі лікарі, які займалися лікуванням Любіца, вважали, що він не може бути пілотом, але не розповіли про це його роботодавцям через закони про лікарську таємницю, чинні у Німеччині.

Тому слідство вивчатиме, чи можна кваліфікувати пробіл у знаннях про стан пілота лікарів і його роботодавців як ненавмисне вбивство.

Крім того, прокурор заявив, що Любіц за місяць до катастрофи відвідав сім лікарів – одного терапевта, трьох психологів і трьох окулістів.

У Любіца були проблеми із зором, і загалом за тиждень до катастрофи він сказав докторові, що спить по дві години на добу і боїться осліпнути. Однак лікарі не знайшли причину погіршення зору, лише один лікар припустив, що стан пілота може бути результатом психозу.

У ході розслідування катастрофи раніше з'ясувалося, що за кілька днів до аварії пілот шукав в інтернеті інформацію про способи вчинення самогубства.

Нагадаємо, у катастрофі літака A320 в Альпах загинули 150 людей. У катастрофі звинувачують другого пілота Андреаса Любіца, який міг навмисне розбити літак.