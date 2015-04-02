ЗМІ: Пілот Airbus A320 Андреас Любіц приховував від лікарів, що продовжує польоти

Про це в четвер, 2 березня, повідомляє Дождь з посиланням на німецьке видання Bild.

Любіц мав не тільки суїцидальні схильності, але і проблеми із зором після автомобільної аварії. У клініці, де він лікувався, Любіц говорив офтальмологу про те, що є пілотом лайнера і навіть розповідав про роботодавця. У той же час, запевняє джерело Bild, другий пілот приховував від лікарів, що продовжує літати: він говорив, що «в даний час перебуває на лікарняному, але дуже хоче повернутися до роботи».

Читайте такожУ Lufthansa знали, що другий пілот А320 страждав від депресіїНа цьому тижні також стало відомо, що Любіц лікувався від схильності до суїциду ще до отримання ліцензії пілота. Цю інформацію другий пілот літака Airbus приховував від роботодавця.

За попередніми даними, пілот Germanwings Андреас Любіц навмисно розбив літак в Альпах, спрямувавши лайнер на зниження. Згідно з розшифровкою «чорних скриньок», незадовго до аварії командир екіпажу покинув кабіну, після чого Любиц змінив код на дверях і не пускав пілота назад. Командир в останні хвилини життя благав відкрити «чортові двері» і намагався виламати їх.

Пасажирський літак Airbus А320 німецької авіакомпанії Germanwings, що летів з Іспанії в Німеччину, зазнав аварії у важкодоступному гірському районі на півдні Франції 24 березня. На його борту знаходилися 144 пасажири і шість членів екіпажу.