Керрі після перелому стегна виписують із лікарні

"Держсекретар Керрі буде виписаний з головної лікарні Массачусетсу сьогодні опівдні і повернеться додому в Бостон пізніше сьогодні", — повідомив офіційний представник держдепартаменту Джефф Ратко, якого цитує Reuters.

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Нагадаємо, 31 травня у французькому місті Сьонзье Керрі здійснював велосипедну прогулянку, однак не зміг вписатися у поворот і впав. На вертольоті він був доставлений в женевську лікарню, передає Росбалт.

Перелом виявився близько до місця, де у Керрі проводилася операція по заміні шийки стегна, тому швейцарські медики порадили йому повернутися на лікування до лікаря, який оперував у лікарні в Массачусетсі.