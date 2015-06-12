Керрі після перелому стегна виписують із лікарні
21:24, 12 червня 2015Світ
318 0
Держсекретар США Джон Керрі в п'ятницю буде виписаний з лікарні в США, де він проходив реабілітацію після перелому стегна.
REUTERS
"Держсекретар Керрі буде виписаний з головної лікарні Массачусетсу сьогодні опівдні і повернеться додому в Бостон пізніше сьогодні", — повідомив офіційний представник держдепартаменту Джефф Ратко, якого цитує Reuters.
Читайте такожКеррі прооперували в Бостоні після падіння з велосипеда - ЗМІ
Нагадаємо, 31 травня у французькому місті Сьонзье Керрі здійснював велосипедну прогулянку, однак не зміг вписатися у поворот і впав. На вертольоті він був доставлений в женевську лікарню, передає Росбалт.
Перелом виявився близько до місця, де у Керрі проводилася операція по заміні шийки стегна, тому швейцарські медики порадили йому повернутися на лікування до лікаря, який оперував у лікарні в Массачусетсі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter