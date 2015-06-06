Реабілітація Джона Керрі після операції проходить за графіком - ЗМІ

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на офіційного представника держдепартаменту Марі Харф.

"Керрі продовжує відновлюватися в лікарні свого рідного Бостона (штат Массачусетс). Лікарі вважають, що його реабілітація проходить за графіком, якщо не краще, ніж очікувалося, - розповіла Харф журналістам під час регулярного брифінгу. - Держсекретар виконує фізичні вправи, він ходив кілька разів вчора і сьогодні".

Читайте такожКеррі прооперували в Бостоні після падіння з велосипеда - ЗМІ

За словами Харф, Керрі залишиться в лікарні на вихідних. "Він планує продовжити процедури на вихідних, а потім прийме рішення (про подальше перебування в лікарні)", - пояснила представник відомства.

Вона розповіла, що Керрі провів ряд переговорів сьогодні з помічником президента США з національної безпеки Сюзан Райс, а також з заступником держсекретаря Уенді Шерман щодо іранських переговорів.

Як повідомлялося раніше, Керрі зламав ногу, катаючись на велосипеді у Франції на одній з ділянок знаменитої велогонки "Тур-де-Франс", і на вертольоті був доставлений в женевську лікарню. З військової бази Рамштайн у Німеччині за ним було направлено американський військово-транспортний літак С-17, на якому Керрі прибув до Бостона. В дорозі держсекретаря США супроводжував його хірург Денніс Бурк, який кілька років тому зробив Керрі ендопротезування кульшових суглобів.