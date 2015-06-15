Відомий виробник зброї Colt Defense має намір оголосити себе банкрутом – WSJ

Зброярі домовилися зі своїми головними інвесторами про продовження фінансування компанії в період, поки вона буде перебувати в стані банкрутства. Виробник зброї сподівається залишитися в своїй бізнес-ніші після завершення реструктуризації, повідомляє видання.

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Colt Defense планує поліпшити фінансове становище і скоротити обсяг своєї заборгованості, яка на даний момент становить 355 мільйонів доларів, організувавши аукціон, на якому будуть продані деякі з активів компанії, повідомляє РИА Новости.

Компанія була вкрай успішною з початку 1990-х до початку 2000-х років, коли вона була виконавцем великих держзамовлень для армії США, проте в 2013 році втратила свій головний контракт на поставку автоматичних гвинтівок М4. Після чого фінансовий стан компанії різко похитнувся, і керівництву довелося переглянути фінансові прогнози на наступний рік.