Зброя із зони АТО захопила 70% "чорного ринку" - МВС

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив перший заступник начальника Департаменту карного розшуку МВС України Сергій Редька.

За його словами, викрито спроби вивезення із зони АТО зброї та боєприпасів 23 волонтерами, 45 бійцями добровольчих батальйонів, 83 військовослужбовцями ЗСУ, трьома бійцями Національної гвардії і трьома співробітниками міліції.

“Незаконний обіг вогнепальної зброї є одним із факторів напруження кримінального стану на території держави, а вивезення зброї із зони АТО та її застосування – це, по суті, відкриття другого фронту для сепаратистів”, - сказав Редька.

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Водночас він зауважив, що не зафіксовано застосування із злочинними намірами нагородної вогнепальної зброї. “Ми фіксуємо деякі випадки її крадіжки. Але навіть при викраденні наградної зброї випадків її застосування не зафіксовано”, - зазначив Редька.

За словами представника МВС, зараз нереальним є підрахувати кількість нелегальної зброї, яка знаходиться на руках у населення, але про значну її кількість може свідчити факт падіння цін на вогнепальну зброю. Так, наголосив Редька, якщо до початку антитерористичної операції автомат Калашникова на «чорному ринку» коштував близько 3 тис. доларів, то зараз - близько 1 тис. доларів, а в зоні АТО автомат Калашникова можна придбати за 100 доларів. «Тобто, «чорний ринок» перенасичений зброєю, основний потік якої іде із зони АТО», - сказав він.