Ізраїль знищив половину військового потенціалу ”Хезболли”

Ізраїльські війська за шість днів ліванської кампанії знищили від 40% до 50% військового потенціалу угруповання "Хезболлах", стверджує газета "Джерузалем пост".

За даними видання, військовики вважають, що їм потрібно ще близько тижня, щоб позбавити бойовиків можливості загрожувати Ізраїлю.

За час кампанії, що почалася минулої середи з викрадання двох ізраїльських солдатів і загибелі вісьмох у прикордонних зіткненнях, удари з землі, моря та повітря були завдані приблизно по тисячі цілей на території Лівану, включаючи 180 пускових установок для реактивних снарядів "Катюша" і ракет більшої дальності.

Ці дані озвучив у вівторок начальник оперативного управління Генштабу Армії оборони Ізраїлю Гаді Айзенкотт.

За час бойових дій з ліванського боку загинули, як повідомляється, понад 200 людей, більшість з них - мирні жителі.

В Ізраїлі жертвами щоденного ракетного обстрілу стали 13 осіб, один з них загинув кілька годин тому при падінні "Катюші" в місті Нахарії. Втрати військових складають 12 людей убитими, двоє захоплені в полон.

За даними "Джерузалем пост", кожний день бойових дій у Лівані коштує Ізраїлю 50-100 мільйонів шекелів ($11-22 мільйони).

РІА "Новости"