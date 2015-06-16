У Ємені знищили колишнього особистого секретаря бен Ладена, "людину номер два" в "Аль-Каїді"

Ватажок терористичної організації «Аль-Каїда на Аравійському півострові» (АКАП) Насир аль-Вахіші (Nasir al-Wuhayshi) був убитий у п'ятницю, 12 червня, в результаті атаки безпілотника, імовірно американського.

Про це повідомили CNN в органах безпеки Ємену, передає Лента.ру.

Представники АКАП також визнали в Twitter, що аль-Вахіші «став шахідом». Його місце посів один з воєначальників Касм аль-Рімі (Qasm al-Rimi), також відомий як Абу Харейра ас-Санані (Abu Hureira al-Sanaani).

В американських розвідувальних структурах повідомили, що проводяться заходи з метою підтвердити загибель аль-Вахіші.

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Ватажок АКАП аль-Вахіші був «людиною номер два» в «Аль-Каїді». Зокрема, в одному з пропагандистських відеороликів він закликав до "знищення хреста" і війни проти США.

Виходець з Ємену, аль-Вахіші прийняв на себе командування АКАП в 2009 році. За три роки до цього він втік з єменської в'язниці. Також він працював особистим секретарем Усами бен Ладена, ватажка «Аль-Каїди», знищеного американським спецназом в Пакистані.

АКАП була заснована в 2009 році. Організація відома невдалим терактом на літаку Northwest Airlines, що прямував з Амстердама в Детройт в грудні 2009 року. Групування брала участь у поваленні президента Ємену Абдалли Салеха у 2011 році.