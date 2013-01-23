ЗМІ: Заступник глави «Аль-Каїди на Аравійському півострові» убитий в Ємені

Про це передає в ніч на середу телеканал "Аль-Арабія" з посиланням на родичів убитого.

Як зазначає РІА Новости, уродженець Саудівської Аравії аш-Шахрі, відомий також під ім'ям Абу Суфьян аль-Азді, був поранений у грудні, після чого впав у кому і незабаром помер. Його поховали в Ємені. За даними телеканалу CNN, інформацію про загибель аш-Шахрі підтвердила американська організація SITE, що спеціалізується на моніторингу терористичних і екстремістських сайтів.

За даними SITE, про знищення другої особи аравійської "Аль-Каїди" повідомив у Twitter один з його спільників. Аш-Шахрі, відзначає "Аль-Арабія", вважався заступником глави "Аль-Каїди на Аравійському півострові". Крім того, він брав участь в організації невдалого замаху на міністра внутрішніх справ Саудівської Аравії в 2009 році принца Мухаммада бін Найєфа.