У телепередачі Top Gear з'явився новий ведучий

Він, як повідомляє Бі-бі-сі, підписав з корпорацією трирічний контракт. "Я щасливий, Top Gear - це моя улюблена програма", - прокоментував призначення Кріс Еванс.

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Остання програма Top Gear з Джеремі Кларксоном, звільненим у березні вийде в ефір 28 червня.

75-хвилинний епізод буде показаний в 20:00 за британським часом і завершить 22-й сезон. Передача буде складатися з двох фільмів, знятих до відсторонення Джеремі Кларксона від роботи.

Джеремі Кларксон був спочатку тимчасово відсторонений, а потім звільнений керівництвом Бі-бі-сі з програми в березні після "бійки" з продюсером, що сталася в готелі.