Помер творець знаменитого автошоу Top Gear
19:07, 07 квітня 2015Світ
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У Британії помер Дерек Сміт, який придумав знамените автошоу Top Gear, яке вперше вийшло на BBC в 1977 році.
Тор Gear була найбільш відомою телепрограмою Сміта / Anygator
Про це повідомляє The Independent.
Сміту було 87 років.
"Він був сильною особистістю, з дивним почуттям гумору і в той же час з серйозним розумінням того, що його обов'язок - розповідати цікаві історії якомога веселіше", - зазначив його син Грехем в некролозі.
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Тор Gear була найбільш відомою телепрограмою Сміта, хоча він був автором ще кількох телешоу. У 2001 році її закрили, але пізніше відродили - з Джеремі Кларксоном, Річардом Хаммондом і Джеймсом Меєм.
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