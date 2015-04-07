Помер творець знаменитого автошоу Top Gear

Про це повідомляє The Independent.

Сміту було 87 років.

"Він був сильною особистістю, з дивним почуттям гумору і в той же час з серйозним розумінням того, що його обов'язок - розповідати цікаві історії якомога веселіше", - зазначив його син Грехем в некролозі.

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Тор Gear була найбільш відомою телепрограмою Сміта, хоча він був автором ще кількох телешоу. У 2001 році її закрили, але пізніше відродили - з Джеремі Кларксоном, Річардом Хаммондом і Джеймсом Меєм.