В ОАЕ за лайку в мережі тепер можуть посадити до в'язниці

Влада Об'єднаних Арабських Еміратів встановила жорстке покарання для людей, які сваряться в інтернеті.

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на The Daily Mirror.

Відтепер образи в інтернеті прирівнюються до кіберзлочинів. Громадянам ОАЕ за нього загрожує покарання у вигляді тюремного ув'язнення і грошового штрафу до 250 тисяч дирхамів (близько $67 тис.), а іноземців можуть вислати з країни.

Першою жертвою нового закону став громадянин Еміратів, який послав "образливі слова" колезі через додаток WhatsApp. Спочатку суд засудив його до штрафу в $780, але Верховний суд в Абу-Дабі скасував це покарання як занадто м'яке. Тепер у його справі призначать нові слухання.

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У червні 2012 року "за богохульні промови, паплюження релігії і правителів Королівства" був заарештований саудівський журналіст і блогер Рауф Бадаві. У травні 2014 року його засудили до 10 років в'язниці, штрафу й тисячі ударів батогом. 7 червня 2015 року суд ухвалив рішення про поновлення покарання батогами з 12 червня.