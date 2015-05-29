У Петербурзі суд розгляне перший позов проти "фабрики тролів"

Людмила Савчук була, за її словами, звільнена без остаточного розрахунку з компанії «Інтернет-дослідження», яка фігурує в низці журналістських розслідувань як один з головних постачальників платних політичних коментаторів у блогах, пише КоммерсантЪ.

За словами 34-річної мешканки Санкт-Петербурга, спочатку її зацікавило оголошення на сайті вакансій, в якому пропонувалося займатися написанням коментарів і постів в інтернеті на задану тему. Влаштовуватися на роботу вона прийшла в грудні 2014 року, перед новорічними святами. До того моменту в різних ЗМІ вже були опубліковані репортажі про компанії «Інтернет-дослідження».

За її словами, прийшовши на співбесіду, вона переконалася, що газети не брехали про службу платних політичних коментаторів, пише видання.

Читайте такожРосійські журналісти показали офіс і темники прокремлівських тролів (фото, відео)"Робота позмінна, зміна становила 12 годин. Всі працівники повинні були писати певну кількість постів та коментарів на різних сайтах", - йдеться в позовній заяві Савчук.

Вона працювала у відділі спецпроектів. У завдання підрозділу входило написання не менше п'яти політичних постів на теми, які розсилалися на початку кожного тижня. Зарплата становила 41 тисячу рублів (близько 16 500 гривень - ред.), видавалася готівкою.

Савчук після звільнення вирішила заснувати рух «Інформаційний мир», яке бореться проти платних коментаторів і інтернет-троллінгу. «Серед нас є й опозиціонери, і прихильники влади, але всі ми вважаємо, що такі методи інформаційної війни неприпустимі», - сказала вона.