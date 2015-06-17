У Нідерландах заявили, що навчання НАТО в Польщі є попередженням для Путіна (фото)

Масштабні військові навчання НАТО Baltops-2015, які проходять у ці дні в Польщі, пов'язані з ситуацією в України і є попередженням президенту Росії Володимиру Путіну.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс, повідомляє Українська правда із посиланням на NOS.

"У Східній Європі є країни-члени НАТО, які відчувають загрозу від того, що відбувається на сході України. Ці навчання також попередження президенту Путіну", - сказав Кундерс.

Міністр вважає важливим, щоб союзники показали свою єдність. "Це не агресивний підхід. Це поєднання тиску та діалогу, а не наївність стосовно Путіна", - додав він.

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Кундерс додав, що Нідерланди надзвичайно стурбовані заявами про зміцнення ядерного арсеналу Росії і тому беруть активну участь у військових навчаннях.

Як повідомлялося, Володимир Путін анонсував, що у 2015 році на озброєння російської армії поставлять більше 40 міжконтинентальних балістичних ракет, здатних долати системи протиракетної оборони.

У НАТО назвали заяву Путіна небезпечним брязканням зброєю.