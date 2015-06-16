Столтенберг: НАТО зміцнює готовність сил через брязкання ядерною зброєю зі сторони Росії

Про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом Європейської комісії Жан-Клод Юнкером у Брюсселі (Трансляція відбувалася на сайті Єврокомісії - УНІАН).

"Я думаю, що заява, яку ми чули сьогодні від президента Путіна є зразком підтвердження поведінки Росії, якої вона дотримується впродовж останнього часу, і ми бачили, що Росія більше вкладає коштів в оборону в цілому, але особливо у ядерні можливості", - вважає Столтенберг.

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Генеральний секретар НАТО звернув увагу, що Росія більше проводить військових навчань та здійснює розвиток нових військових можливостей, одночасно вживаючи частіше ядерну риторику в якості частини її оборонної стратегії.

"І це ядерне брязкання зброєю зі сторони Росії є невиправданим, дестабілізуючим та небезпечним кроком. І це саме те, на що ми звертаємо увагу. Також це є однією з причин того, чому ми зміцнюємо готовність наших сил", - сказав Столтенберг.

За його словами, НАТО у цьому зв’язку зацікавлене, щоб забезпечити захист всім союзникам перед будь-якими можливими загрозами.

Як повідомляв УНІАН, Путін заявив, щоядерні сили РФ поповнять понад 40 міжконтинентальних ракет.