Китайські торговельні судна використовуватимуть у військових цілях

В Китаї ухвалили закон, який вводить нові вимоги до конструкції торговельних суден: відтепер суднобудівельникам доведеться враховувати можливість їх експлуатації у військових цілях. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на The China Daily.

Нововведення торкнуться контейнеровозів, ролкерів, багатоцільових судів і балкерів. При конструюванні необхідно враховувати, що в разі надзвичайних ситуацій, їх можуть мобілізувати на службу у Військово-морські сили (ВМС). На думку законодавців, це істотно підвищить військовий потенціал китайського флоту та розширить горизонт стратегічного планування.

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Крім того, ведеться робота над новим пакетом законів, який регулюватиме розміри і порядок виплати страхової премії судновласникам у разі, якщо їхні судна отримають пошкодження під час участі в бойових операціях.

За статистикою, на кінець 2014 року під прапором КНР ходили 172 тисячі цивільних суден, багато з яких залучаються в якості допоміжних кораблів під час навчань ВМФ НВАК або використовуються для демонстрації прапора в спірних водах.

Китайці не є піонерами у масовому переобладнанні торговельних суден для військових цілей: в 1982 році, під час конфлікту з Аргентиною за контроль над Фолклендськими (Мальвінськими) островами, ВМС Великобританії зафрахтували до 70 цивільних суден різного призначення, 45 з яких пройшли дообладнання і використовувалися для транспортування особового складу та військової техніки, а також в якості плавмайстерень і госпіталів. Одне з них, контейнеровоз «Атлантік Конвеєр», було потоплено аргентинською авіацією.