Під час військових навчань в Росії з літака випала БМД

200 га лісу горить у передмісті Улан-Уде недалеко від місця проведення військових навчань і розташування військових складів. Загоряння сталося через падіння БМД, яка спускалася з літака з парашутом, повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах Росії.

На місце стягнуті лісова охорона і пожежники. Даних про оголошення евакуації поки немає, як і немає однозначної інформації про ступінь загрози переходу вогню з лісу на військові склади.

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Інцидент стався в районі військового гарнізону "Сосновий бір", де розпочалися навчання ПДВ. На полігон було десантовано близько 500 військовослужбовців.