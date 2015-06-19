КНДР заявила про наявність ліків від СНІДу, MERS і Еболи

Інформація наводиться на сайті ЦТАК. В англомовному варіанті повідомлення мова йде про лікарський препарат, який запобігає «різним епідеміям», передає Lenta.ru.

«Такі згубні вірусні інфекції як SARS (атипова пневмонія), Ебола і MERS мають відношення до імунної системи, і тому вони з легкістю піддаються лікуванню «Кимданом-2», що відновлює імунітет», — пише північнокорейське агентство. Медичний препарат нібито являє собою рослинний розчин з корейського женьшеню і рідкоземельних мікроелементів.

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У свою чергу Associated Press нагадує, що під час спалахів пташиного грипу 2006 і 2013 років Північна Корея також рекламувала ці ліки, створені в 1996 році.

Повідомлення про ефективність препарату з'явилися на тлі спалаху коронавіруса MERS в Південній Кореї, де, за інформацією Reuters, цією хворобою заразилися 166 осіб, 24 з яких загинули.