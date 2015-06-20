У Південній Кореї кількість загиблих від MERS досягла 26 осіб

За даними місцевих ЗМІ, літній чоловік помер від загострення на тлі вірусу захворювання серця. При цьому в основному, вважають у Сеулі, поширення вірусу вдалося зупинити. За останню добу не було зарегистировано жодного нового випадку зараження, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Всього на даний момент вірус MERS підтверджений у 166 осіб. Спалах вірусу негативно позначився на рейтингу президента країни Пак Кин Хе, яка, на думку громадян Південної Кореї, занадто пізно відреагувала на спалах вірусу.

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Перші випадки захворювання близькосхідним респіраторним синдромом, вакцини від якого досі немає, були відзначені в 2011 році у Саудівській Аравії. У Кореї спалах вірусу почався 20 травня. На даний момент країна посідає друге після Саудівської Аравії місце за кількістю загиблих від MERS.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня МЗС України у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Південній Кореї, викликаним поширенням коронавіруса MERS, рекомендувало громадянам України як мінімум до кінця червня – початку липня цього року утриматися від поїздок без крайньої необхідності до цієї країни.