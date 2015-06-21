У Нюрнберзі продали 14 акварелей Гітлера

Малюнки пішли з молотка за майже 450 тисяч доларів. Найдорожчим виявився малюнок замку Нойшвайнштайн в Баварії - цю акварель купив інвестор з Китаю за 110 тисяч доларів, пише російська служба Бі-Бі-Сі.

Аукціонний дім не став розкривати імен покупців, зазначивши лише, що це люди, які цікавляться високим мистецтвом.

Нюрнберзький аукціонний будинок вже не вперше виставляє на торги картини Гітлера. Незважаючи на те що художню цінність робіт експерти оцінюють дуже низько, за картини нерідко віддають великі суми.

Читайте такожНімецький ресторатор знайшов у своїй садибі таємний погріб ГітлераДо створення нацистської партії Адольф Гітлер мріяв стати художником. За своє життя він створив близько трьох тисяч творів, основну частину яких складали малюнки олівцем.

Пропаганда нацизму в Німеччині заборонена, однак продавати картини Гітлера закон не забороняє, так як вони не містять заборонених символів і не вихваляють нацистську партію і ідеологію.