У Словаччині затримали 140 учасників антиміграційного мітингу (відео)

Тисячі людей вийшли на вулиці столиці Словаччини: виступали проти міграційної політики Єврокомісії, а саме - запропонованого проекту приймати нелегалів за квотами, передає "5 канал".

Згідно з документом, на Словаччину припадає майже 800 мігрантів, яких країна має прийняти протягом двох років. Громадяни обурилися й через соцмережі зібралися на протест.

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Починалося усе мирно, утім згодом чоловік із натовпу використав балончик зі сльозогінним газом проти правоохоронців. Тож поліція почала затримування, зчинилися заворушення, натовп почав трощити усе на своєму шляху.

Поранені троє правоохоронців. Також розбиті шість поліцейських машин.