Іванов: можливість Росії вторгнутися в Прибалтику - "марення сивої кобили"

Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times, передає Дождь.

За словами Іванова, країни Прибалтики спеціально поширюють подібні повідомлення, щоб отримати гроші від НАТО.

«Це психічний розлад, нав'язлива ідея, хвороба. Звичайно, це робиться свідомо, щоб отримати від вас гроші. Вам доведеться тримати ваших солдатів у готовності, направляти туди свої літаки, витрачати військовий бюджет на непотрібні цілі. У цьому їхня мета», — заявив Іванов.

Читайте такожРосія погрожує контрзаходами, якщо Швеція вступить в НАТО

Можливість вторгнення в Прибалтику глава адміністрації президента вважає безглуздою.

«Ви що, серйозно думаєте, що ми хочемо розв'язати війну з НАТО? Ми що, самогубці?», — відповів він.

Як повідомляв УНІАН раніше, міністр оборони США Ештон Картер у неділю, 21 червня, відправляється в Європу для зустрічі з колегами з НАТО. Мета його візиту – разом з європейськими колегами проаналізувати прогрес НАТО у вирішенні проблеми безпеки, зокрема в умовах російської агресії.

Крім того, з міністрами оборони країн альянсу він обговорить подальші кроки для підвищення ефективності їх роботи.