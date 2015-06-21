Міжнародний аеропорт Варшави в неділю зазнав хакерської атаки

В результаті хакерської атаки стався збій IT-системи, що відповідає за реєстрацію пасажирів, передають РИА Новости.

Як повідомив журналістам представник польського національного авіаперевізника — авіакомпанії LOT Адріан Кубіцький, через атаки хакерів було скасовано десять міжнародних і внутрішніх рейсів, багато рейси були затримані.

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"Усього проблеми, що несподівано виникли в аеропорту, торкнулися понад 1,4 тисячі пасажирів", — сказав Кубіцький.

Авіакомпанія LOT запевнила, що немає ніякої загрози для безпеки пасажирів, що знаходяться в повітрі.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Європол викрив кіберзлочинців, які зламали близько 3,2 млн комп'ютерів. Операцією керував центр по боротьбі з кіберзлочинністю Європолу зі своєї штаб-квартири в Гаазі. Таким чином було нанесено удар по так званому ботнету Ramnit, мережі комп'ютерів, заражених шкідливими програмами.