ЄС вирішив боротися з контрабандистами в Середземному морі військовими методами

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на інформагенцію KNA.

Перша стадія операції включатиме використання суден, безпілотних літальних апаратів та літаків для збору інформації про шляхи, якими злочинці переправляють людей Середземним морем до Європи, заявила верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні. Друга та третя стадія операції передбачають конфіскацію та знищення кораблів.

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Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що Німеччина працюватиме над стабілізацією ситуації Лівії. За його словами, без стабільності у цій країні неможливий серйозний прогрес у питанні щодо біженців з Північної Африки та Близького Сходу. Останнім часом здебільшого саме мігранти з Сирії та Іраку намагаються потрапити до Європи, зазначив міністр.

Штайнмаєр також заявив, що рятувальні програми йдуть повним ходом, кожен день людей рятують від загибелі у морі. Штайнмаєр повідомив, що міністри ЄС уже погодились підтримати управління верховного комісара ООН у справах біженців у Туреччині та Греції, виділивши півмільйона євро для кожної країни.