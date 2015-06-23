Посол у НАТО назвав країни-союзниці на сході Європи, де США розмістять військове обладнання

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це у Брюсселі на прес-конференції повідомив посол США в НАТО Дуглас Лют, відповідаючи на запитання про плани Сполучнених Штатів розмістити у Європі військове обладнання.

"Ми розміщуємо обладнання для бригади, але ми не розміщуємо бригаду, солдатів. Танки - порожні, машини – порожні, і будуть частково розміщені на територіях, де проводяться навчання у шести східних країнах-союзницях по НАТО з метою навчання. Це свого роду орендовані за домовленістю машини чи обладнання для тренування. Воно не йде разом із солдатами", - пояснив Лют.

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За словами американського посла, солдати будуть навчатися на основі ротації. "Ми вважаємо, що це має розглядатися так, як воно є - це зусилля, щоб зробити наші тренування на сході більш ефективними, ніж перевозити обладнання кожного разу. Також це повністю відповідає нашим міжнародним зобов'язанням. Немає жодної причини для реакції будь-кого", - наголосив Лют.

Крім того, американський дипломат зауважив, що розміщення обладнання буде зроблене виключно на основі запрошення влади цих країн. "Ми не розмістимо навіть одного танка чи броньованої машини, чи військової машини, чи джипа в будь-якій країні-союзниці, якщо нас не запросять це зробити. Ми формалізували ці запрошення у дипломатичному обміні, щоб бути впевненими, що нас хочуть і що нас запрошують", - підкреслив він.

За словами Люта, США розмістять обладнання у Латвії, Литві, Естонії, Польщі, Болгарії та Румунії.