США розмістять у Європі додаткове озброєння для заспокоєння союзників
США проведуть попереднє розміщення танків, артилерії та іншої військової техніки в країнах Східної і Центральної Європи, щоб заспокоїти союзників по НАТО, стурбованих агресією Росії.
Про це міністр оборони США Ештон Картер заявив під час поїздки до столиці Естонії Таллінна, передає радіо "Свобода". За його словами, країни Балтії – Естонія, Литва, Латвія, а також Болгарія, Румунія та Польща погодилися розмістити у себе елементи цього озброєння. Частина додаткової зброї буде також дислокована в Німеччині. Ідеться в цілому про 250 танків, бойових машин піхоти та самохідні гаубиці.
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Кількість озброєння, яке тимчасово зберігатиметься в кожній країні, буде достатнім, щоб постачати від роти (це близько 150 солдатів) до батальйону (це близько 750 солдатів). Офіційні особи стверджують, що більша частина цієї зброї вже перебуває в Європі.