США розмістять у Європі додаткове озброєння для заспокоєння союзників

Про це міністр оборони США Ештон Картер заявив під час поїздки до столиці Естонії Таллінна, передає радіо "Свобода". За його словами, країни Балтії – Естонія, Литва, Латвія, а також Болгарія, Румунія та Польща погодилися розмістити у себе елементи цього озброєння. Частина додаткової зброї буде також дислокована в Німеччині. Ідеться в цілому про 250 танків, бойових машин піхоти та самохідні гаубиці.

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Кількість озброєння, яке тимчасово зберігатиметься в кожній країні, буде достатнім, щоб постачати від роти (це близько 150 солдатів) до батальйону (це близько 750 солдатів). Офіційні особи стверджують, що більша частина цієї зброї вже перебуває в Європі.