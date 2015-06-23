США розмістять у Європі додаткове озброєння для заспокоєння союзників

15:45, 23 червня 2015
Світ
121 0

США проведуть попереднє розміщення танків, артилерії та іншої військової техніки в країнах Східної і Центральної Європи, щоб заспокоїти союзників по НАТО, стурбованих агресією Росії.

REUTERS

Про це міністр оборони США Ештон Картер заявив під час поїздки до столиці Естонії Таллінна, передає радіо "Свобода". За його словами, країни Балтії – Естонія, Литва, Латвія, а також Болгарія, Румунія та Польща погодилися розмістити у себе елементи цього озброєння. Частина додаткової зброї буде також дислокована в Німеччині. Ідеться в цілому про 250 танків, бойових машин піхоти та самохідні гаубиці.

Читайте такожОчільник Пентагону підтвердив плани з розміщення важкого озброєння у Східній Європі

Кількість озброєння, яке тимчасово зберігатиметься в кожній країні, буде достатнім, щоб постачати від роти (це близько 150 солдатів) до батальйону (це близько 750 солдатів). Офіційні особи стверджують, що більша частина цієї зброї вже перебуває в Європі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter