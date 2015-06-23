У Вірменії відкрили справу через акцію протесту у столиці

Справу відкрито за частиною 1 статті 258 Кримінального кодексу (хуліганство, порушення громадського порядку), повідомляє Радіо Азатутюн.

«22 червня, починаючи з 19:30, тривалий час група осіб, організовуючи незаконний мітинг, ходу, а потім і сидячу акцію протесту на проспекті Баграмяна в Єревані, перешкоджала руху транспорту, конституційному праву громадян на вільне пересування, порушуючи спокій, порушуючи громадський порядок», – йдеться у заяві прокуратури.

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У відомстві зазначають, що справу направлено до Слідчого комітету для проведення попереднього розслідування.

За даними вірменської Генпрокуратури, слідчі вже допитали 40 людей.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня вірменські поліцейські застосували силу і водомети для розгону демонстрантів на проспекті Баграмяна, в центрі Єревана, які прийшли протестувати проти підвищення тарифів на електроенергію в країні. Поліція після кількох «знаків попередження» почала силою розганяти мітингувальників, які вночі зайняли вулицю у вірменській столиці, що веде до президентського палацу. За попередніми даними, в результаті сутичок є травмовані, повідомляється про затриманих.