У Росії вважають, що українці "підсаджують" росіян на наркотики
12:44, 26 червня 2015Світ
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Громадяни України, що достроково звільнилися з місць ув'язнення, їдуть в анексований Крим, а також різні російські регіони для розповсюдження наркотиків.
У РФ оприлюднили страшну статистику смертей від наркотиків / РІА Новини
Про це заявив глава Федеральної служби з контролю за оборотом наркотиків Віктор Іванов, передають РИА Новости. За його словами умовно-достроково звільнені українські наркоторговці "направляються в Крим та в інші регіони Росії для торгівлі наркотиками", - сказав він.
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"Ризиків у наркоторговців немає, вони спокійно завозять синтетичні речовини зі Східної Європи в Україну і потім переправляють до Росії", - додав Віктор Іванов.
Відзначимо, що в Росії оприлюднили невтішну статистику жертв наркотиків серед молоді.
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