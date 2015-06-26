У Росії вважають, що українці "підсаджують" росіян на наркотики

Про це заявив глава Федеральної служби з контролю за оборотом наркотиків Віктор Іванов, передають РИА Новости. За його словами умовно-достроково звільнені українські наркоторговці "направляються в Крим та в інші регіони Росії для торгівлі наркотиками", - сказав він.

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"Ризиків у наркоторговців немає, вони спокійно завозять синтетичні речовини зі Східної Європи в Україну і потім переправляють до Росії", - додав Віктор Іванов.

Відзначимо, що в Росії оприлюднили невтішну статистику жертв наркотиків серед молоді.