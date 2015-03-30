Крим став російським за структурою наркоринку, його наповнив дешевий героїн - журналіст

Про це на сайті Крим.Реалії пише оглядач Андрій Кирилов, посилаючись на джерело, знайоме з цією сферою.

"За обсягами пропозиції він зайняв друге місце після коноплі, яку в Криму і наркотиком не вважають. Ще рік тому ні про який героїн у Криму навіть не йшлося. А тепер його повно і він дуже дешевий. І при цьому джерело стверджує, що тримають торгівлю «чеченці». Загалом, Крим став «російським» за структурою і характером наркоринку", - пише Кирилов.

За словами журналіста, в Росії збут і виробництво героїну майже повністю контролюються кавказькими угрупованнями в тісній співпраці з силовиками з Держнаркоконтролю або ФСБ.

Після анексії місцева наркоторгівля і міліція, яка частково бореться з нею, а частково її покриває, перейшли під контроль "переможців", що призвело до змін в структурі наркоринку - на ньому з'явився новий товар, який, до того ж, агресивно просувають.

"До поширення героїну підключили навіть торговців, що раніше займалися тільки коноплею. Таких у Криму сотні - тих, які постійно працюють і яких давно знала міліція. Якщо раніше у дилера можна було купити відносно безпечну коноплю, а для отримання важких наркотиків треба було заводити небезпечні зв'язки в дуже специфічному середовищі, то зараз героїн став більш ніж доступний", - пише оглядач, нагадуючи, що також у Криму згорнули програми замісної терапії, перекривши можливість "зіскочити з голки" кільком сотням героїнозалежних наркоманів.

Раніше, в червні 2014 року, про прихід у Крим торгівлі героїном, що покривається російськими силовиками, повідомляв директор з політики та партнерства Міжнародного альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні Павло Скала.