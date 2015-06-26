Ісламісти атакували завод у Франції: є загиблі та поранені - ЗМІ

У місті Сен-Кантен-Фалавьє, що на південному сході Франції, відбулася атака на завод із виробництва промислових газів.

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на французьке видання Le Figaro.

Джерела у внутрішніх органах зазначають, що підозрюваний у нападі увійшов до заводу з ісламістським прапором.

Поліція огороджує місце події.

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Біля приміщення заводу було знайдене обезголовлене тіло, ще декілька осіб були поранені внаслідок вибуху.

За даними видання, міністр внутрішніх справ Франції Бернар Казньов негайно виїхав на місце події.

Як повідомляє французьке видання Le Dauphine, поліція не виключає інших терористичних актів найближчим часом.

Згідно з останньою інформацією джерел, підозрюваного у нападі на завод було затримано.

За даними Agence France Press, ісламіст під час нападу на завод відрізав голову одній людині та розмістив її на паркані заводу. Голова була вкрита написами арабською мовою, передає Європейська правда.

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Нагадаємо, у січні в результаті серії терактів, скоєних ісламістами в Парижі, було вбито 17 людей.

В лютому у Франції вперше вилучили паспорти у потенційних ісламістів.