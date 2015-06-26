Несподіваний "сезон дощів" у Росії: на вихідних може затопити Москву

Про це повідомляє ТСН.uа з посиланням на телеканал "Дощ".

"Долю Сочі в найближчі дні можуть повторити багато міст європейської частини Росії", - повідомляє керівник Гідрометцентру Роман Вільфанд.

За його словами, у ці вихідні в Москві очікуються зливи з поривчастим вітром: за два дні може випасти дві третини місячної норми опадів, що може викликати потоп.

Також повені та підтоплення міст можливі у Свердловській і Челябінській областях, а також на Верхній Волзі, нечорноземних областях та центральному Чорнозем'ї.