Несподіваний "сезон дощів" у Росії: на вихідних може затопити Москву
14:36, 26 червня 2015Світ
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Глава російського Гідрометцентру попередив росіян про високу ймовірність затоплення Москви на вихідні.
Росія йде під воду
Про це повідомляє ТСН.uа з посиланням на телеканал "Дощ".
"Долю Сочі в найближчі дні можуть повторити багато міст європейської частини Росії", - повідомляє керівник Гідрометцентру Роман Вільфанд.
За його словами, у ці вихідні в Москві очікуються зливи з поривчастим вітром: за два дні може випасти дві третини місячної норми опадів, що може викликати потоп.
Також повені та підтоплення міст можливі у Свердловській і Челябінській областях, а також на Верхній Волзі, нечорноземних областях та центральному Чорнозем'ї.
Рівень води в Сочі почав спадати
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