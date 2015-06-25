У Сочі за добу випала майже двомісячна норма опадів (фото)

Штормове попередження діятиме до 26 червня. Адміністрації Сочі повідомляє, що "основний масив дощу" зараз йде в бік Лазаревського району, пише varlamov.ru.

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Знову очікуються рясні опади, посилення вітру, град, гроза. Влада Сочі попереджає, що можливий обрив ліній електропередач, пошкодження дахів будівель, зсуви, падіння дерев і навіть обвалення мостів.

Як і раніше можливий вихід смерчів на сушу.

Прокуратура Краснодарського краю дасть оцінку діям чиновників під час повені. "Крім того, у разі необхідності будуть прийняті заходи по захисту соціальних прав громадян, постраждалих в результаті надзвичайних ситуацій", – повідомляє прес-служба відомства.

Розмір збитків, завданих повінню, почнуть визначати завтра: в Сочі під керівництвом віце-губернатора Краснодарського краю почне роботу спецкомісія.