Після Сочі під воду пішов Воронеж - потужна злива затопила російське місто (фото, відео)

У Воронежі минулого вечора, 25 червня, також пройшла потужна злива, яку можна порівняти з негодою у Сочі. Внаслідок шторма російське місто повністю опинилося у воді, повідомляє ТСН.

Протягом 30 хвилин дощ поливав місто, а пориви вітру зривали дахи з будинків та обривали лінії електропередач.

За даними місцевих жителів, найбільше постраждали центральні вулиці міста. Жителі Воронежа були змушені переходити проїжджу частину вбрід, машини не витримували боротьби з водою і глухли. Деякі вулиці міста залишилися без світла, а квартири у Воронежі залило водою.

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Раніше повідомлялося, що напередодні в Сочі випала двомісячна норма опадів. В обмеженому режимі пропрацював останню ніч аеропорт – термінал і злітна смуга аеродрому пішли під воду.

Сочинська влада почала евакуацію. Туристів і жителів найбільш постраждалих від води будинків переселяють, чиновники запевняють, що водою і їжею люди забезпечені. Відкачати воду з міських вулиць намагаються півтисячі рятувальників.