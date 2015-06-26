Загиблим унаслідок теракту у Франції став місцевий бізнесмен

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Associated Press.

Один із французьких силовиків на умовах анонімності повідомив, що жертвою став керівник місцевої транспортної компанії, якого, як вважають, вбили до теракту. Його ім'я не розголошується.

Читайте такожПрем'єр Британії скликає екстрене засідання уряду через теракти у Франції та Тунісі

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у місті Сен-Кантен-Фалавьє, що на південному сході Франції, сталася атака на завод із виробництва промислових газів. Підозрюваного у нападі на завод було затримано.

Ісламіст під час нападу на завод відрізав голову одній людині та розмістив її на паркані заводу. Голова була вкрита написами арабською мовою.