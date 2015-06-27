Бойовик, який напав на завод у Франції, почав давати свідчення

Про це повідомляє агентство AFP.

За даними джерела, Салхі почав давати пояснення слідчим щодо тих дій, які він здійснював в ході теракту.

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За даними телеканалу BFM, слідчі отримали дані з комп'ютера Салхі, знайденого при обшуку в його квартирі. За неофіційними даними, при вивченні його мобільного телефону з'ясувалося, що на місці злочину він сфотографував себе на тлі відрубаної голови вбитої ним людини. Загиблий був начальником Салхі на транспортному підприємстві, де той працював, передає ТАСС.

Даний знімок зловмисник відправив на номер, зареєстрований у Канаді. Слідство, за неофіційними даними, з'ясувало, що він належить вже відомому їм салафіту, який до останнього часу воював у загонах ісламістів в Сирії.

Експерти звертають увагу на те, що своїми діями терорист явно прагнув залякати людей. Відрізану голову він повісив на огорожу заводу, поруч розмістив чорний і білий прапори з ісламістськими гаслами, а також пневматичну модель зброї, яка зовні в точності відповідає реальній моделі військової зброї.

Проведене медичними експертами дослідження так і не дозволило поки з'ясувати, чи було вбивство глави транспортної компанії скоєно до того, як Салхі підірвав балон з газом на підприємстві, або вже після.

В даний час Ясін Салхі знаходиться в ізоляторі управління поліції Ліона, міста, поруч з якими він проживав разом із сім'єю. За неофіційними даними, його затримання було продовжено - не менш ніж на добу. Всього за французькими законами без пред'явлення обвинувачення осіб, підозрюваних у терористичній діяльності поліція може затримувати протягом 96 годин.

Теракт був здійснений 26 червня на складі газових балонів у французькому місті Сен-Кантен-Фаллавье поблизу Ліона. Працівник місцевої транспортної компанії, користуючись знайомством з персоналом підприємства, вільно проїхав на службовому автомобілі на його територію, після чого стався вибух. Ніхто з працівників складу не постраждав, однак на місці події було виявлено тіло чоловіка та ісламістські прапори.