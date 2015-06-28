Майже дві третини росіян останніми місяцями почали економити на продуктах

Кожен дев'ятий почав навіть рідше ходити за їжею, повідомляє Фонд «Громадська думка», передає Ехо Москви.

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Майже половина громадян РФ також в останні півроку стали набагато більше економити на непродовольчих товарах і послугах. Так, чверть стала менше купувати одяг та взуття. Крім того, люди стали рідше ходити в кафе і більше економити на подорожах.