Майже дві третини росіян останніми місяцями почали економити на продуктах
00:10, 28 червня 2015Світ
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Так, вони тепер віддають перевагу більш дешевим маркам, а від деяких продуктів взагалі відмовилися.
REUTERS
Кожен дев'ятий почав навіть рідше ходити за їжею, повідомляє Фонд «Громадська думка», передає Ехо Москви.
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Майже половина громадян РФ також в останні півроку стали набагато більше економити на непродовольчих товарах і послугах. Так, чверть стала менше купувати одяг та взуття. Крім того, люди стали рідше ходити в кафе і більше економити на подорожах.
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