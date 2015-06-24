Незважаючи на війну на Донбасі, 64% росіян навіть не сумніваються: справи в РФ йдуть у вірному напрямку

64% опитаних росіян вважають, що справи в РФ в цілому йдуть у правильному напрямку.

Про це свідчать дані соціологічного опитування Левада-центру, результати якого є в розпорядженні УНІАН.

22% вказали, що країна рухається неправильним шляхом, 14% - вагалися з відповіддю.

За даними Левада-Центру це також є рекордною оцінкою з боку респондентів з 1993 року. До цього 60% вказували "справи у РФ йдуть у правильному напрямку" у травні і квітні 2015 року. У червні 2014 року цей показник був 62%.

Читайте такожНезважаючи на визнану світом агресію РФ, рейтинг схвалення політики Путіна в Росії досяг майже 90% - опитування

Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і ряд інших країн ввели проти Росії санкції.