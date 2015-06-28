У Кувейті арештували одного з учасників нападу на мечеть

Вибух стався в п'ятницю в одній з шиїтських мечетей Ель-Кувейту під час п'ятничної молитви, передає Бі-бі-сі.

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