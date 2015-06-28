У Кувейті арештували одного з учасників нападу на мечеть
08:01, 28 червня 2015Світ
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Влада Кувейту повідомила про арешт водія автомобіля, на якому до місця вибуху, щот забрав життя 27 людей, був доставлений смертник.
REUTERS
Вибух стався в п'ятницю в одній з шиїтських мечетей Ель-Кувейту під час п'ятничної молитви, передає Бі-бі-сі.
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