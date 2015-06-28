У Кувейті арештували одного з учасників нападу на мечеть

08:01, 28 червня 2015
Світ
0 0

Влада Кувейту повідомила про арешт водія автомобіля, на якому до місця вибуху, щот забрав життя 27 людей, був доставлений смертник.

REUTERS

Вибух стався в п'ятницю в одній з шиїтських мечетей Ель-Кувейту під час п'ятничної молитви, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожУ Кувейті під час вибуху в мечеті загинули 23 людини (фото, відео)Відповідальність за вибух взяло на себе джихадистське угруповання "Ісламська держава".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter